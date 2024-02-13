"Араби привозять все": окупанти обговорювали покупку Starlink на фронт, їхню розмову перехопив ГУР

Маск заперечує продаж Starlink РФ

Російські окупанти використовують термінали Starlink на фронті в Україні. Росіяни купують їх в арабських країнах.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова окупантів. Вони обговорювали можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink та розповіли багато цікавого.

За словами одного із загарбників, "араби привозять все: дроти, вайфай, роутер ...". Вартість закупівлі пристрою Starlink, за його словами, складає 200 тисяч рублів (близько 60 тисяч грн).

Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що окупанти використовують Starlink на полі бою і його застосування наростає. За даними ЗМІ, термінали потрапляють до рук росіян через Об’єднані Арабські Емірати. Використання Росією системи компанії SpaceX ускладнює проблеми, з якими стикаються українські військові, особливо на тлі гострої нестачі боєприпасів.

Своєю чергою, у SpaceX заявили, що компанія не веде жодних справ з Російською Федерацією або її військовими, а також з ОАЕ. Вони додали, що деактивуватимуть термінали, одержані без відповідної ліцензії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власник компанії SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано. Разом з тим, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що системи супутникового зв’язку Starlink, помічені у російських військових, все ж таки надходять у продаж до Росії через треті країни. Наразі триває робота з нейтралізації цієї загрози.

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