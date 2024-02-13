"Арабы привозят все": оккупанты обсуждали покупку Starlink на фронт, их разговор перехватил ГУР

Маск отрицает продажу Starlink РФ

Российские оккупанты используют терминалы Starlink на фронте в Украине. Россияне закупают их в арабских странах.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор оккупантов. Они обсуждали возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink и рассказал много интересного.

По словам одного из захватчиков, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…". Стоимость закупки устройства Starlink, отметил он составляет 200 тысяч рублей (около 60 тысяч грн).

Напомним, 10 февраля СМИ обнародовали информацию о том, что оккупанты используют Starlink на поле боя, и его применение нарастает. По данным СМИ, терминалы попадают в руки россиян через Объединенные Арабские Эмираты. Использование Россией системы компании SpaceX усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные, особенно на фоне острой нехватки боеприпасов.

В свою очередь в SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией или ее военными, а также с ОАЭ. Они добавили, что будут деактивировать терминалы, полученные без соответствующей лицензии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что владелец компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что терминалы Starlink не продавались России прямо или косвенно. Вместе с тем, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что системы спутниковой связи Starlink, замеченные у российских военных, все же поступают в продажу в Россию через третьи страны. В настоящее время идет работа по нейтрализации этой угрозы.

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