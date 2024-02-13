Допомагати Україні безглуздо: Маск знову висловився за Путіна

Ілон відкинув звинувачення в тому, що він є апологетом Путіна, але вважає, що диктатор не програє війну

Американський мільярдер поповнив список своїх скандальних заяв про війну в Україні словами, що немає жодного шансу, що російський диктатор Володимир Путін програє війну. А тому, як вважає Маск, допомагати Україні не варто.

Такі висловлювання бізнесмен зробив під час дискусії на платформі Х, де взяли участь противники законопроекту про допомогу Україні. Про це пише Bloomberg. Маск підкреслив, що ті витрати, які роблять країни, щоб допомогти Україні, нібито не дають результату.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні", — сказав мільярдер.

Сенаторам-республіканцям США Маск заявив, що Путін не зможе програти війну, і на це немає жодного шансу. Крім того, він додав, що на Путіна нібито тиснуть, щоб довести війну до кінця.

"Якщо він відступить, його вб’ють", — сказав Маск.

Водночас Ілон відкинув звинувачення у тому, що він є апологетом Путіна. Він сказав, що його компанії "напевно зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший", нагадавши, що SpaceX надає Україні інтернет-сервіс Starlink, а також забравши бізнес у Росії в галузі космічних запусків після повномасштабного вторгнення.

За словами Маска, його інтерес полягає в тому, щоб зупинити загибель людей з обох боків. До того ж він сумнівається в мудрості прагнення усунення Путіна.

"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", — сказав Маск, зазначивши при цьому, що така людина, найімовірніше, буде "ще жорсткішим, ніж Путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в грудні 2023 року Ілон Маск вкотре оскандалився через свої заяви про війну в Україні. Він погодився з тим, що країна нібито втратила назавжди Крим, Донбас та інші території.