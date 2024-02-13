Помогать Украине бессмысленно: Маск опять высказался в пользу Путина

Илон отверг обвинения в том, что он является апологетом Путина, но он считает, что диктатор не проиграет войну

Американский миллиардер пополнил список своих скандальных заявлений о войне в Украине словами, что нет ни единого шанса, что российский диктатор Владимир Путин проиграет войну. А потому, как считает Маск, помогать Украине не стоит.

Такие высказывания бизнесмен сделал во время дискуссии на платформе Х, в которой приняли участие противники законопроекта о помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg. Маск подчеркнул, что те траты, которые делают страны, чтобы помочь Украине, якобы не приносят результата.

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине", — сказал миллиардер.

Сенаторам-республиканцам США Маск заявил, что Путин не сможет проиграть войну и на это нет ни одного шанса. Кроме того он добавил, что на Путина якобы давят, чтобы довести войну до конца.

"Если он отступит, его убьют", — сказал Маск.

В то же время Илон отверг обвинения в том, что он является апологетом Путина. Он сказал, что его компании "наверняка сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой", напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, а также забрав бизнес у России в области космических запусков после полномасштабного вторжения.

По словам Маска, его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей по обе стороны. К тому же, он сомневается в мудрости стремления к устранению Путина.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет", — сказал Маск, отметив при этом, что такой человек, вероятнее всего, будет "еще более жестким, чем Путин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года Илон Маск в очередной раз оскандалился из-за своих заявлений о войне в Украине. Он согласился с тем, что страна якобы навсегда потеряла Крым, Донбасс и другие территории.