Вот почему стоит донатить: один украинский дрон взорвал целый взвод оккупантов, эпичное видео

Один дрон в умелых руках становится орудием для массового поражения

Украинский ВПК за 2024-ый год планирует произвести около 1 миллиона дронов, немалая часть которых — FPV-камикадзе. Помимо этого украинские волонтеры регулярно проводят сборы на покупку этого оружия.

То, почему это оружие становится все весомее и весомее на фронте, а производство и сборы все важнее, можно понять по видео, которое прямо сейчас распространяется в сети. На нем можно увидеть, что один дрон в умелых руках становится орудием для массового поражения противника.

Целый взвод россиян (примерно из 20 человек) думал, что он остается незамеченным на украинской территории и решил закрепиться в одном из брошенных домов. Однако уже на этом моменте за ним наблюдал БПЛА-разведчик "Strike Drones Company" (рота ударных БПЛА 47-й ОМБр). Информация о противнике была оперативно передана оператору ударного FPV-дрона, который мастерски выполнил свою работу. В результате все укрытие оккупантов вспыхнуло и разлетелось на щепки, похоронив под собой всех, кто находился в нем.

"Два десятка российских военных набиваются в сарай, который затем подрывает и складывает маленький дрон, несущий взрывчатку. Наглядно о силе и эффективности дронов-камикадзе на войне", — комментирует украинский блогер Денис Казанский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России дрон попал в поезд с горючим.