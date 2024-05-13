"Огненные приветы" на расстоянии 1500 км: что известно об украинских дронах, которые успешно бьют по России

Некоторые дроны поражают до 80% целей

Начиная с прошлого года, Украина успешно передает "огненные приветы" в Россию, а точнее на нефтебазы, НПЗ и другие стратегические объекты. В этом помогают украинские дроны, которые способны преодолевать рекордное расстояние более 1500 км и поражать 80% целей, в частности, "Ниндзя" и "Лютый".

Об этом идет речь в материале "Украинская правда". Отмечается, что дрон "Лютый" был создан украинскими разработчиками в конце 2022 года, как ответ на атаки "шахедами".

По словам участников запуска, этот дрон поразил многие цели успешно, и одна из самых первых — нефтебаза у аэродрома в Сочи. И тогда этот аэродром был единственным, что работал у россиян на Черном море.

Характеристика дрона "Лютый"

Дрон "Лютый"

Взлетная масса: 250-300 кг

Длина: 4,4 м

Размах крыла: 6,7 м

Масса боевой части: 50 или 75 кг по разным данным

Дальность полета: 1000 км

Стоимость: ~200 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что боевая часть осколочно-фугасная. Он оборудован немецким бензиновым двигателем.

"На "Лютый" приходится до 80% всех точных попаданий по российским НПЗ. Хотя он и не единственный", — говорится в материале.

Также БПЛА "Ниндзя" положительно отличилось в боевых полетах. Ведь он недавно установил рекорд по дальности – 1500 километров до завода "Газпром нефтехим Салават". Однако в соотношении цены, качества, дальности и точности "Лютый" держит лидерство.

Дельность удара дрона

Характеристика дрона "Ниндзя"

Планер является адаптацией беспилотника Nynja, и может быть как дроном-камикадзе, так и ударным дроном. То есть, украинские инженеры превратили спортивный самолет Nynja в ударный беспилотник-камикадзе дальнего действия.

Дрон "Ниндзя"

Также этот БПЛА многоразовый, ведь его взрывная часть расположена внизу, а не внутри самого устройства. То есть дрон может сбросить бомбу, развернуться и вернуться на базу.

Он способен сбрасывать авиабомбы ОФАБ-100, крепящиеся к нему на подвес. Дрон одолевает расстояние от 6000 до 15000 км, этому способствует наличие дополнительного бака для горючего. Его крейсер скорости около 160 км в час с полезной нагрузкой в несколько сотен кг. "Ниндзя" может нести на себе более 200 кг.

Ранее "Телеграф" писал о рекордной украинской атаке по России. Известно, какие именно дроны ударили по Башкортостану.