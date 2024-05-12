В России беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ: это уже вторая атака за два дня (фото, видео)

Россияне признают факт пожара, но утверждают, что быстро его потушили

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ночью 12 мая был атакован беспилотником. В результате атаки на предприятии возник пожар, который удалось потушить, о пострадавших не сообщалось.

Об этом пишет ряд российских пропагандистских изданий. Информацию также подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как сообщается, пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия после падения беспилотника. О жертвах не сообщается, что именно повредил взрыв – неизвестно. Россияне утверждают, что пожар якобы быстро потушили. При этом российские каналы публикуют видео с огнем на территории завода.

Это уже вторая атака на завод за два дня. Первая случилась в ночь на 11 мая, когда несколько БПЛА упали на территории предприятия. По данным "Украинской правды", за атакой стояло Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В результате атаки пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, кабели, холодильники и труба печи П-1. Россияне традиционно не подтверждали атаки, утверждая, что "все сбито".

Как рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам. По подсчетам аналитиков, с начала 2024 года по состоянию на конец апреля на территории РФ пострадали от атак более 12 нефтеперерабатывающих заводов в девяти разных регионах.

В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники прилетели в Калужскую область, произошел пожар на калужском НПЗ "Первый завод". В сети появились новые видео с места.