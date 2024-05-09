Украина запустила дрон на рекордное расстояние: как далеко теперь можем бить (карта)

Была поражена важная цель

Для украинских дальнобойных дронов-камикадзе теперь расстояние 1500 км не помеха. Это подтверждает атака на нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, которое находится на таком расстоянии.

Об этом пишет Defence Express. Отмечается, что речь идет об одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих предприятий на 10 млн. тонн нефти.

Целью успешной атаки стала установка каталитического крекинга нефти. Об этом говорят множественные видео с места происшествия.

Атаку также подтверждают местные власти. Они говорят, что после удара завод якобы работает в штатном режиме.

"Над нефтеперерабатывающим предприятием в городе Салават появился БПЛА. После его появления на территории предприятия появилась ячейка задымления", — сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Удар по "Газпрому нефтехим Салават" говорит о том, что украинские дроны смогли преодолеть расстояние более 1400 км. При этом нужно учесть, что вряд ли их маршрут был прямолинейным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая в Курской и Орловской областях прогремели взрывы. По предварительной информации, была атакована дронами автомобильная газозаправочная станция. На месте случился сильный пожар.