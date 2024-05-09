Дроны налетели на российский нефтезавод за тысячу километров от Украины: ударили по важной установке (видео)

На заводе начался пожар

На российскую Башкирию налетели дроны. Они атаковали завод "Газпром нефтехим Салават", который занимается переработкой нефти.

Об этом сообщают российские пропагандисты и местные интернет-паблики. По их данным, атака произошла днем 9 мая. Федеральные СМИ уверяют, что после удара завод якобы работает в штатном режиме, однако в сети уже есть видео, которые свидетельствуют о том, что на предприятии начался пожар.

Более того, по данным популярного российского паблика "Baza", дроны поразили установку каталитического крекинга.

Для справки: Каталитический крекинг — термокаталитическая переработка нефтяных фракций с целью получения компонента высокооктанового бензина, легкого газойля и непредельных жирных газов. Каталитический крекинг — один из важнейших процессов, обеспечивающих глубокую переработку нефти.

Примечательно, что от границы Украины до этого завода около 1100 километров.

По предварительным данным, пострадавших нет. В сети продолжают появляться видео с моментом атаки.

Напомним, что Украина продолжает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и не только. Например, во вторник, 2 апреля, беспилотники ударили по НПЗ и предприятию в Татарстане, где, вероятно, производятся "шахеды".