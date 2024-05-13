"Вогняні привіти" на відстані 1500 км: що відомо про українські дрони, які успішно б’ють по Росії
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Деякі дрони вражають до 80% цілей
Починаючи з минулого року Україна успішно передає "вогняні привіти" в Росію, а точніше на нафтобази, НПЗ та інші стратегічні об'єкти. У цьом допомагають українські дрони, які здатні долати рекордну відстань у понад 1500 км та вражати 80% цілей, зокрема, "Ніндзя" та "Лютий".
Про це йдеться у матеріалі "Українська правда". Зазначається, що дрон "Лютий" було створено українськими розробниками наприкінці 2022 року, як відповідь на атаки "шахедами".
За словами учасників запуску, цей дрон вразив багато цілей успішно, і одна з найперших — нафтобаза біля аеродрому в Сочі. І тоді цей аеродром був єдиним, що працював у росіян на Чорному морі.
Характеристика дрона "Лютий"
- Злітна маса: 250—300 кг
- Довжина: 4,4 м
- Розмах крила: 6,7 м
- Маса бойової частини: 50 або 75 кг за різними даними
- Дальність польоту: 1000 км
- Вартість: ~200 тисяч доларів.
Експерти зазначають, що бойова частина осколково-фугасна. Він обладнаний німецьким бензиновим двигуном.
"На "Лютий" припадає до 80% від усіх точних влучань по російських НПЗ. Хоча він і не єдиний", — йдеться у матеріалі.
Також БПЛА "Ніндзя" позитивно відзначився у бойових польотах. Адже він нещодавно встановив рекорд по дальності – 1500 кілометрів до заводу "Газпром нафтохім Салават". Проте у співвідношенні ціни, якості, дальності та точності "Лютий" тримає лідерство.
Характеристика дрона "Ніндзя"
Планер є адаптацією безпілотника Nynja, і може бути як дроном-камікадзе, так і ударним дроном. Тобто українські інженери перетворили спортивний літак Nynja на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії.
Також цей БПЛА є багаторазовим, адже його вибухова частина розміщена внизу, а не всередині самого пристрою. Тобто дрон може скинути бомбу, розвернутися та повернутися на базу.
Він здатний скидати авіабомби ОФАБ-100, які кріпляться до нього на підвіс. Дрон долає відстань від 6000 до 15000 км, цьому сприяє наявність додаткового бака для пального. Його крейсера швидкості близько 160 км на годину з корисним навантаженням у кілька сотень кг. "Ніндзя" може нести на собі понад 200 кілограмів.
Раніше "Телеграф" писав, про рекордну українську атаку по Росії. Відомо, які саме дрони вдарили по Башкортостану.