"Вогняні привіти" на відстані 1500 км: що відомо про українські дрони, які успішно б’ють по Росії

Деякі дрони вражають до 80% цілей

Починаючи з минулого року Україна успішно передає "вогняні привіти" в Росію, а точніше на нафтобази, НПЗ та інші стратегічні об'єкти. У цьом допомагають українські дрони, які здатні долати рекордну відстань у понад 1500 км та вражати 80% цілей, зокрема, "Ніндзя" та "Лютий".

Про це йдеться у матеріалі "Українська правда". Зазначається, що дрон "Лютий" було створено українськими розробниками наприкінці 2022 року, як відповідь на атаки "шахедами".

За словами учасників запуску, цей дрон вразив багато цілей успішно, і одна з найперших — нафтобаза біля аеродрому в Сочі. І тоді цей аеродром був єдиним, що працював у росіян на Чорному морі.

Характеристика дрона "Лютий"

Дрон "Лютий"

Злітна маса: 250—300 кг

Довжина: 4,4 м

Розмах крила: 6,7 м

Маса бойової частини: 50 або 75 кг за різними даними

Дальність польоту: 1000 км

Вартість: ~200 тисяч доларів.

Експерти зазначають, що бойова частина осколково-фугасна. Він обладнаний німецьким бензиновим двигуном.

"На "Лютий" припадає до 80% від усіх точних влучань по російських НПЗ. Хоча він і не єдиний", — йдеться у матеріалі.

Також БПЛА "Ніндзя" позитивно відзначився у бойових польотах. Адже він нещодавно встановив рекорд по дальності – 1500 кілометрів до заводу "Газпром нафтохім Салават". Проте у співвідношенні ціни, якості, дальності та точності "Лютий" тримає лідерство.

Дільність удару дрона

Характеристика дрона "Ніндзя"

Планер є адаптацією безпілотника Nynja, і може бути як дроном-камікадзе, так і ударним дроном. Тобто українські інженери перетворили спортивний літак Nynja на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії.

Дрон "Ніндзя"

Також цей БПЛА є багаторазовим, адже його вибухова частина розміщена внизу, а не всередині самого пристрою. Тобто дрон може скинути бомбу, розвернутися та повернутися на базу.

Він здатний скидати авіабомби ОФАБ-100, які кріпляться до нього на підвіс. Дрон долає відстань від 6000 до 15000 км, цьому сприяє наявність додаткового бака для пального. Його крейсера швидкості близько 160 км на годину з корисним навантаженням у кілька сотень кг. "Ніндзя" може нести на собі понад 200 кілограмів.

Раніше "Телеграф" писав, про рекордну українську атаку по Росії. Відомо, які саме дрони вдарили по Башкортостану.