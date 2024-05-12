В Росії безпілотники атакували Волгоградський НПЗ: це вже друга атака за два дні (фото, відео)

Росіяни визнають факт пожежі, але стверджують, що швидко її загасили

Волгоградський нафтопереробний завод вночі 12 травня був атакований безпілотником. Внаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа, яку вдалося загасити, про постраждалих не повідомлялося.

Про це пише низка російських пропагандистських видань. Інформацію також підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Як повідомляється, пожежа виникла на території нафтопереробного підприємства після падіння безпілотника. Про жертв не повідомляється, що саме пошкодив вибух – невідомо. Росіяни стверджують, що пожежу нібито швидко загасили. При цьому російські канали публікують відео з вогнем на території заводу.

Це вже друга атака на завод за два дні. Перша відбулася в ніч на 11 травня, коли кілька БПЛА впали на території підприємства. За даними "Української правди", за атакою стояло Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Внаслідок атаки постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6, кабелі, холодильники та труба печі П-1. Росіяни традиційно не підтверджували атаки, стверджуючи, що "все збито".

Як розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами. За підрахунками аналітиків, з початку 2024 року станом на кінець квітня на території РФ постраждали від атак понад 12 нафтопереробних заводів у дев’яти різних регіонах.

У ніч на п’ятницю, 10 травня, безпілотники прилетіли до Калузької області, сталася пожежа на калузькому НПЗ "Перший завод". У мережі з’явилися нові відео з місця.