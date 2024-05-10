У окупованих Ровеньках приліт: після удару горить російська нафтобаза (відео, мапа, оновлено)

Україна офіційно не підтверджувала причетності до удару

У тимчасово окупованих російськими терористами Ровеньках в Луганській області ввечері 10 травня було гучно. Після прильоту в місті загорілася нафтобаза, яку використовують російські окупанти в інтересах своїх підрозділів.

Про це повідомила низка місцевих каналів. Також опубліковано відео моменту удару та пожежі, яка зайнялася на місці влучання; місцеві мешканці писали про кілька потужних вибухів.

Чим саме вдарили по нафтобазі, наразі не повідомляється. Україна офіційно не підтверджувала причетності до удару. Водночас російські пропагандисти вже пишуть про те, що удару нібито завдавали американськими ракетами ATACMS.

Оновлено. Внаслідок удару загинуло троє росіян, ще семеро отримали поранення – четверо з них у важкому стані. Про це повідомив "МОЗ ЛНР". Також отримали пошкодження кілька будинків навколо нафтобази, на об'єкті дуже сильна пожежа, яку намагається ліквідувати "МНС".

Як розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами. За підрахунками аналітиків, з початку 2024 року станом на кінець квітня на території РФ постраждали від атак понад 12 нафтопереробних заводів у дев’яти різних регіонах.

У ніч на п’ятницю, 10 травня, безпілотники прилетіли до Калузької області, сталася пожежа на Калузькому НПЗ "Перший завод". У мережі з’явилися нові відео з місця.