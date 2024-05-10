В оккупированных Ровеньках прилет: после удара горит российская нефтебаза (видео, карта, обновлено)

Украина официально не подтверждала причастность к удару

В временно оккупированных российскими террористами Ровеньках в Луганской области вечером 10 мая было громко. После прилета в городе загорелась нефтебаза, которую используют российские оккупанты в интересах своих подразделений.

Об этом сообщил ряд местных каналов. Также опубликовано видео момента удара и пожара, вспыхнувшего на месте попадания; местные жители писали о нескольких мощных взрывах.

Чем именно ударили по нефтебазе, пока не сообщается. Украина официально не подтверждала причастность к удару. В то же время российские пропагандисты уже пишут о том, что удар якобы наносился американскими ракетами ATACMS.

Обновлено. В результате удара погибли трое россиян, еще семеро получили ранения – четверо из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Минздрав ЛНР". Также получили повреждения несколько домов вокруг нефтебазы, на объекте очень сильный пожар, который пытается ликвидировать "МЧС".

Как рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам. По подсчетам аналитиков, с начала 2024 года по состоянию на конец апреля на территории РФ пострадали от атак более 12 нефтеперерабатывающих заводов в девяти разных регионах.

В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники прилетели в Калужскую область, произошел пожар на Калужском НПЗ "Первый завод". В сети появились новые видео с места.