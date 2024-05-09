Рекордна українська атака по Росії: які саме дрони вдарили по Башкортостану (фото, відео)

Офіційно про тип використаних безпілотників не повідомлялося

У четвер, 9 травня, безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Це підприємство знаходиться на відстані майже 1400 від України.

Варто зазначити, що реальна відстань, яку подолали БПЛА могла бути значно більшою. Це пов'язано з тим, що літальні апарати навряд чи летіли виключно по прямій.

Водночас українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що це були дрони Служби безпеки України. Зазначається, що БПЛА встановили історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

Водночас про те, які саме безпілотники використовувалися для удару, не повідомляється. При цьому в мережі оприлюднено багато відео з місця атаки, на яких зафіксовано один з БПЛА.

На цих кадрах можна побачити безпілотник літакового типу. Це високоплан з кілем та двома стабілізаторами. Також літальний апарат має три стійки шасі, що не прибираються після зльоту.

Російські пабліки також опублікували фото нібито уламків БПЛА, який атакував НПЗ у Башкортостані. Це сірий апарат із червоно-зеленими смужками та розмахом крил близько трьох метрів. Важливо зазначити, що жодного підтвердження щодо достовірності цього фото немає.

Можна припустити, що цей БПЛА є переробленим спортивним літаком Skyranger Nynja. Він продається в Україні у вигляді швидкозбірного комплекту, або навіть вже готового літака.

Skyranger Nynja

Раніше ЗМІ вже повідомляли про можливе використання саме цих літаків для ударів по території РФ. Його базова версія може подолати до 600 км на швидкості у 160 км/год, та нести корисне навантаження вагою понад 200 кілограмів.

Skyranger Nynja

У квітні російські ЗМІ опублікували фото розбитого легкомоторного літака, який дуже нагадує Skyranger Nynja. Повідомлялося, що безпілотник знайшли за 1000 км від українського кордону.

Водночас Skyranger Nynja нагадує спортивний літак української розробки Aeroprakt A-22. Проте точно невідомо, який саме БПЛА було використано цього разу.

Aeroprakt A-22

Раніше "Телеграф" писав, що українські безпілотники вдарили по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", на території якої збираються іранські дрони "Шахед", у Татарстані.

Те, що українські безпілотники змогли вдарити по цим місцям, говорить про те, що дистанція досяжності розширилася до 1200 км. Тепер у зоні можливої поразки знаходяться Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська, а також частини Кіровської та Оренбурзької областей.