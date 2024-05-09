Деталі нічної "бавовни" в Росії: безпілотники СБУ вразили одразу дві нафтобази, результати радують

Служба безпеки й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії

Цієї ночі "бавовна" розквітла на двох нафтобазах Росії. Сталось це в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї, поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними джерел "Телеграфу", це була успішна операція ударних безпілотників СБУ. Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.

Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і більше 100 одиниць спеціальної пожежної техніки, а це значить, що палає потужно.

Краснодарський край РФ

"Сезон "бавовни" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни", — зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, у четвер, 9 травня, безпілотники атакували і нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Спочатку росЗМІ і телеграм-канали повідомили, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селищі за допомогою БпЛА, згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці. Пропагандистські ЗМІ писали, що в результаті влучання почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів.

Раніше "Телеграф" писав, що на російську Башкирію налетіли дрони. Вони атакували завод "Газпром нефтехи Салават", який переробляє нафту.