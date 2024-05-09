Детали ночной "бавовны" в России: беспилотники СБУ поразили сразу две нефтебазы, результаты радуют
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Служба безопасности будет и дальше уменьшать экономический и логистический потенциал России
Этой ночью "бавовна" расцвела на двух нефтебазах России. Произошло это в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае, вблизи временно оккупированного Крыма.
По данным источников "Телеграфа", это была успешная операция ударных беспилотников СБУ. Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова.
Российские паблики публикуют видео пожаров, возникших в результате прилетов. Местные власти говорят, что их ликвидируют 62 человека и более 100 единиц специальной пожарной техники, а это значит, что пылает хорошо.
"Сезон "хлопка" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и дальше будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", — отметил информированный источник.
Напомним, в четверг, 9 мая, беспилотники атаковали и нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Сначала росСМИ и телеграмм-каналы сообщили, что якобы ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в поселке с помощью БпЛА, впоследствии российские власти, в том числе оперштаб Краснодарского края, подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке. Пропагандистские СМИ писали, что в результате попадания начался пожар – повреждены несколько резервуаров.
Ранее "Телеграф" писал, что на русскую Башкирию налетели дроны. Они атаковали перерабатывающий нефть завод "Газпром нефтехи Салават".