В России этой ночью "тривожились" сразу три области: атакован нефтезавод, есть пострадавшие (фото, видео)

В городе в результате обстрела разные разрушения обнаружены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах

В четверг, 9 мая, в российском Белгороде, где постоянно раздаются взрывы, трижды объявляли ракетную опасность. В городе было громко, а на месте возможных прилетов начались пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. В двух районах города, как пишут российские пропагандисты, горели автомобили. Также выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки.

На опубликованных в сети кадрах видно, что над городом вздымаются черные клубы дыма. Также показали последствия атаки на фото.

По информации так называемой местной власти, пострадали восемь человек: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями разных частей тела. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В городе в результате обстрела разные разрушения обнаружены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.

В Белгородском районе в поселке Дубово повреждены кровли в 4 частных жилищных домовладениях. Также повреждены 3 автомобиля.

Атака в Брянской области

В Брянской области тоже было неспокойно 9 мая. Так называемый губернатор области сообщил, что силы ПВО якобы уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Брянская область

Атака в Краснодарском крае

Неизвестные беспилотники атаковали и нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Сначала росСМИ и телеграмм-каналы сообщили, что якобы ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в поселке с помощью БпЛА, впоследствии российские власти, в том числе оперштаб Краснодарского края, подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Краснодарский край

В сообщении оперативного штаба, в частности, отметили: "Около 6 БПЛА были сбиты, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждены несколько резервуаров".

Пожар под Анапой в России

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ удачно ударили по командному пункту кафиров в Бахмуте. После попадания было ликвидировано восемь офицеров полка.