Российских полковников убавилось: ВСУ удачно ударили по командному пункту оккупантов в Бахмуте

Командный пункт был сформирован недавно

Днями, во вторник 16 апреля, во временно оккупированном Бахмуте украинские бойцы нанесли удар по командному пункту (КП) россиян. Удар пришелся по КП 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (в/ч 71211, Кострома).

В последствии попадания было ликвидировано восемь офицеров полка. Об этом сообщают российские военкоры. Отметим, что официального комментария насчет удара не было ни со стороны Украины, ни со стороны России.

Сообщается, что командный пункт представлял собой двухэтажное административное здание в центральной части захваченного оккупантами Бахмута. По предварительным данным россиян удар был нанесен двумя ракетами, выпущенными из РСЗО "HIMARS".

Были ликвидированы восемь офицеров, среди них:

начальник разведки полка – Сатарин;

начальник артиллерии полка – Прокопьев;

начальник связи полка – Котов;

старший помощник начальника штаба полка – Пантелеев.

В то же время, количество раненых неизвестно. По предварительным данным, командный пункт был новым, военнослужащие заехали туда за неделю до нанесения удара.

Ранее "Телеграф" писал, что во время удара по военной базе россиян 13 апреля во временно оккупированном Луганске был уничтожен командир 59-й бригады Воздушных Сил РФ. Речь идет о Павле Кропотове.