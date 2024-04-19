Удар по командному центру в Луганске был результативным: появились доказательства, убит полковник РФ (фото)

Предположительно удар был нанесен Storm Shadow

Во время удара по военной базе россиян 13 апреля во временно оккупированном Луганске был уничтожен командир 59-й бригады Воздушных Сил РФ. Речь идет о Павле Кропотове.

Об этом сообщают росСМИ. Сообщается, что похоронили его в Екатеринбурге.

По предварительным данным, вместе с ним также погиб ряд высокопоставленных российских офицеров. Также смерть полковника подтвердил проект Russian Officers Killed in Ukraine, который обнаружил некролог Павла Кропотова.

"Полковник Кропотов Павел Александрович, командир 59-й гвардейской бригады связи, был ликвидирован на Украине 13 апреля 24 года в результате удара Storm Shadow по военному штабу в Луганске", — говорится в сообщении.

Отметим, что российские оккупанты после удара подтвердили, что прилет был в машиностроительный завод, на котором размещалась ремонтная база. По предварительным данным, россияне писали, что удар мог быть нанесен Storm Shadow или HIMARS.

Тогда оккупанты насчитали четыре прилета, которые и нанесли значительный ущерб зданию. Местные жители сообщали, что на место событий отправлялось немало карет скорой помощи.

Что известно о мертвом полковнике

Павел Кропотов родился в 1979 году. Учился в Томском высшем военном командном училище связи, потом в Новочеркасском училище связи. После выпуска был направлен на Дальний Восток, где с лейтенанта дослужился до подполковника. После Кропотов служил в 106-й бригаде в Юрге (Кемеровская область). В 2015—2016 годах принимал участие в военной операции России в Сирии. Вернувшись оттуда, он перевелся в войсковую часть под Екатеринбургом.

В войне против Украины Павел Кропотов, по данным росСМИ, не раз попадал под обстрелы. Год назад взрывной волной его выбросило со второго этажа, он получил ранение ноги.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 15 апреля, в России скончался летчик-испытатель сверхзвуковых истребителей МиГ-31 и палубных МиГ-29К Анатолий Квочур. В свое время он учил русских солдат, которые с начала полномасштабного вторжения бомбят Украину.