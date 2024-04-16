Минус еще один предатель? В Запорожской области взорвали "депутата"-прихвостня кадыровцев (фото)

Выжил ли он — пока неизвестно

На территории временно оккупированной Запорожской области взорвали очередного пособника оккупантов. Он работал псевдодепутатом.

Об этом сообщил предатель и прихвостень Путина Владимир Рогов. По его словам, речь идет об Антоне Якименко. Россияне ранее его назначили "депутатом" Акимовского окружного совета.

Сам коллаборант был членом путинской партии "Единая Россия" и руководителем подразделения ГУП "ГЗО" "Акимовское". Что сейчас с Якименко и жив ли он вообще пока непонятно. Рогов не раскрыл эти подробности, однако уже успел обвинить в "теракте" Украину.

Что еще известно о Якименко

Антон Якименко был полицейским, но при Украине мужчину выгнали из правоохранительных органов за вымогательство.

С началом оккупации стал работать на оккупантов и их приспешников.

Как сообщали местные СМИ, предатель занимается тем, что грабит фермеров и их склады.

"Поскольку мужчина бывший сотрудник правоохранительных органов, а позже занимался фермерской деятельностью, то знает в этом районе всех, у кого что можно украсть. Причем работает экс-полицейский конкретно на кадыровцев, которые активно спонсировали его продвижение в партии "Единая Россия", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Москве взорвали машину c предателем — бывшим СБУшником.