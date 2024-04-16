Мінус ще один зрадник? У Запорізькій області підірвали "депутата"-прихвостня кадировців (фото)

Чи вижив він — поки невідомо

На території тимчасово окупованої Запорізької області висадили в повітря чергового посібника окупантів. Він працював псевдодепутатом.

Про це повідомив зрадник та прихвостень Путіна Володимир Рогов. За його словами, йдеться про Антона Якименка. Росіяни раніше його призначили депутатом Якимівської окружної ради.

Сам колаборант був членом путінської партії "Єдина Росія" та керівником підрозділу ДУП "ГЗО" "Акимівське". Що зараз із Якименком і чи живий він взагалі поки що незрозуміло. Рогов не розкрив ці подробиці, проте вже встиг звинуватити в "теракті" Україну.

Що ще відомо про Якименка

Антон Якименко був поліцейським, але за України чоловіка вигнали з правоохоронних органів за вимагання.

З початком окупації почав працювати на окупантів та їх поплічників.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, зрадник займається тим, що грабує фермерів та їх склади.

"Оскільки чоловік колишній співробітник правоохоронних органів, а пізніше займався фермерською діяльністю, то знає в цьому районі всіх, у кого що можна вкрасти. Причому працює екс-поліцейський безпосередньо на кадировців, які активно спонсорували його просування в партії "Єдина Росія", — пишуть журналістів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Москві висадили в повітря машину зі зрадником — колишнім СБУшником.