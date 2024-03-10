Мінус ще один зрадник? На Донбасі підірвали машину СБУшника-колаборанта (відео)

У Докучаєвську пролунав вибух

На Донеччині підірвали машину ще одного зрадника України. Він служив окупантам.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його даними, йдеться про Ігоря Циферова. Він переметнувся на бік ворога і працював у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР".

Водночас місцеві пабліки повідомляють, що інцидент стався в окупованому Докучаєвську (Донецька область). На відео, які публікують вони, видно сліди крові на сидінні водія машини.

Даних про стан зрадника поки що немає.

Що відомо про Циферова

Як пише журналіст Цаплієнко, раніше Циферов працював у СБУ. Зрадника оголосили у розшук як підозрюваного у кримінальному провадженні No62022050030000187 від 18.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом дезертирства зі зброєю, скоєного в умовах військового становища, тобто кримінального права. 408 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бердянську ліквідували відому колаборантку.