Минус еще один предатель? На Донбассе взорвали машину СБУшника-коллаборанта (видео)

В Докучаевске прогремел взрыв

На Донбассе подорвали машину еще одного предателя Украины. Он прислуживал оккупантам.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его данным, речь об Игоре Циферове. Он переметнулся на сторону врага и работал в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР".

В это же время местные паблики сообщают, что инцидент произошел в оккупированном Докучаевске (Донецкая область). На видео, которые публикуют они, видны следы крови на водительском сидении машины.

Данных о состоянии предателя пока нет.

Что известно о Циферове

Как пишет журналист Цаплиенко, ранее Циферов работал в СБУ. Предателя объявили в розыск в качестве подозреваемого в уголовном производстве No62022050030000187 от 18.04.2022, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по факту дезертирства с оружием, совершенного в условиях военного положения, то есть уголовного право. 408 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Бердянске ликвидировали видную коллаборантку.