"Щось випікав": при ударі по "пекарні" в Лисичанську було ліквідовано "міністра ЛНР"

У мережі вже відреагували на подію

Внаслідок удару по місту Лисичанську серед ліквідованих виявився український зрадник Олексій Потелещенко. Останнім часом він обіймав посаду так званого міністра з надзвичайних ситуацій "ЛНР".

Про це у понеділок, 5 лютого, пише Telegram-канал "Донбас. Важливо". Офіційно цю інформацію також підтверджує ТСС, посилаючись на слова одного із представників міністерства.

"Серед жертв вибуху в ресторані Adriatic у Лисичанську опинився Олексій Потелещенко, який обіймав посаду "міністра МНС ЛНР". До 2014 року він працював на керівних посадах у ДСНС України, але у 2014 році перейшов на бік "ЛНР", почавши працювати в "народній міліції" ЛНР", а пізніше в "МНС ЛНР", ставши "міністром надзвичайних ситуацій ЛНР" у вересні 2023 року", — сказано в повідомленні "Донбас.Важно".

Зазначається, Потелещенко проживав у Лисичанську. Чотири дні тому з його облікового запису був востаннє виконаний вхід до соцмережі VK.

Коротко про обстріл

4 лютого з’явилася інформація про удар по місту Лисичанську Луганської області. Росія поспішила звинуватити у події українських військових та заявила, що військові саме вдарили по пекарні міста.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар припав на ресторан "Адріатик", в якому знаходилися колаборанти. У РФ також стверджують, що кількість загиблих через удар становить 28 осіб.

Реакція мережі

Український блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі написав, що російська пропаганда визнала, що внаслідок удару по Лисичанську Пантелещенко загинув. У цьому кафе він опинився з нагоди дня народження "депутата ЛНР" Івана Жушми, який також загинув.

"Незрозуміло, навіщо пропагандисти кілька днів брехали про "удар по мирних жителях", продовжують брехати про "удар по пекарні", "день народження простого пекаря" тощо. Адже було зрозуміло, що загибель "міністра ЛНР" не приховати і все І стане відомо, хто там насправді був. Покійному депутату треба вручити премію Дарвіна, звичайно. Відзначати днюху у прифронтовому місті та зібрати на п'янку натовп гауляйтерів – це просто 10 з 10.

Ще в одному коментарі Казанського щодо цієї ситуації він прикріпив скріншот посту Анастасії Кашеварової, в якому вона заявляє, що в будівлі було багато силовиків і майже всі вони загинули.

Також висловився з цього приводу український блогер Сергій Стерненко.

"Подих жирний щур. А розповідали про хлопчиків у трусиках, вагітних дітей і ветеранів 1 світової", — йдеться у повідомленні.

У коментарях також можна зустріти коментарі користувачів мережі цієї події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни заявляють про ліквідацію свого командира авіаційної ескадрильї генерала-лейтенанта Олександра Татаренка під час удару по летовищу Бельбек.