Удар по командному центру в Луганську був результативним: з’явилися докази, вбито полковника РФ (фото)

Імовірно, удару було завдано Storm Shadow

Під час удару по військовій базі росіян 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську було знищено командира 59-ї бригади Повітряних Сил РФ. Йдеться про Павла Кропотова.

Про це повідомляють РосЗМІ. Повідомляється, що його поховали в Єкатеринбурзі.

За попередніми даними, разом із ним також загинула низка високопоставлених російських офіцерів. Також смерть полковника підтвердив проєкт Russian Officers Killed in Ukraine, який виявив некролог Павла Кропотова.

"Полковника Кропотова Павла Олександровича, командира 59-ї гвардійської бригади зв’язку, було ліквідовано в Україні 13 квітня 24 року в результаті удару Storm Shadow по військовому штабу в Луганську", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що російські окупанти після удару підтвердили, що приліт був у машинобудівному заводі, на якому розміщувалася ремонтна база. За попередніми даними, росіяни писали, що удару було завдано Storm Shadow або HIMARS.

Тоді окупанти нарахували чотири прильоти, які й завдали значної шкоди будівлі. Місцеві жителі повідомляли, що на місце подій вирушало чимало карет швидкої допомоги.

Що відомо про мертвого полковника

Павло Кропотов народився 1979 року. Навчався у Томському вищому військовому командному училищі зв’язку, потім у Новочеркаському училищі зв’язку. Після випуску був направлений на Далекий Схід, де з лейтенанта дістався підполковника. Після Кропотов служив у 106-й бригаді в Юрзі (Кемеровська область). У 2015—2016 роках брав участь у військовій операції Росії у Сирії. Повернувшись звідти, він перевівся у військову частину під Єкатеринбургом.

У війні проти України Павло Кропотов, за даними росЗМІ, неодноразово потрапляв під обстріл. Рік тому вибуховою хвилею його викинуло з другого поверху, він отримав поранення ноги.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 15 квітня, в Росії помер льотчик-випробувач надзвукових винищувачів МіГ-31 та палубних МіГ-29К Анатолій Квочур. Свого часу він навчав російських солдатів, які від початку повномасштабного вторгнення бомблять Україну.