Російських полковників поменшало: ЗСУ вдало вдарили по командному пункту окупантів у Бахмуті

Командний пункт був сформований нещодавно

Днями, у вівторок 16 квітня, у тимчасово окупованому Бахмуті українські бійці завдали удару по командному пункту (КП) росіян. Удар припав по КП331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії (в/ч 71211, Кострома).

Після попадання було ліквідовано вісім офіцерів полку. Про це повідомляють російські воїнкори. Зазначимо, що офіційного коментаря щодо удару не було ані з боку України, ані з боку Росії.

Повідомляється, що командний пункт був двоповерховою адміністративною будівлею в центральній частині захопленого окупантами Бахмута. За попередніми даними росіян удару було завдано двома ракетами, випущеними із РСЗВ "HIMARS".

Було ліквідовано вісім офіцерів, серед них:

начальник розвідки полку – Сатарін;

начальник артилерії полку – Прокоп’єв;

начальник зв’язку полку – Котов;

старший помічник начальника штабу полку – Пантелєєв.

Водночас кількість поранених невідома. За попередніми даними, командний пункт був новим, військовослужбовці заїхали туди за тиждень до удару.

Раніше "Телеграф" писав, що під час удару по військовій базі росіян 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську було знищено командира 59-ї бригади Повітряних Сил РФ. Йдеться про Павла Кропотова.