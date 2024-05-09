В Росії цієї ночі "тривожились" відразу три області: атакований нафтозавод, є постраждалі (фото, відео)

У місті внаслідок обстрілу різні руйнування виявлено у 34 квартирах у 19 багатоквартирних будинках

У четвер, 9 травня, у російському Бєлгороді, де постійно лунають вибухи, тричі оголошували ракетну небезпеку. У місті було гучно, а на місці ймовірних прильотів почалися пожежі, є постраждалі.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. У двох районах міста, як пишуть російські пропагандисти, палали автомобілі. Також вибиті шибки в квартирах житлової багатоповерхівки.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що над містом здіймаються чорні клуби диму. Також показали наслідки атаки на фото.

За інформацією так званої місцевої влади, постраждало восьмеро людей: семеро дорослих та одна дитина. Чотири особи з осколковими пораненнями різних частин тіла. 11-річну дівчинку з осколковими пораненнями лівої стопи доставлено до дитячої обласної клінічної лікарні. Ще трьом потерпілим надали медичну допомогу на місці.

У місті внаслідок обстрілу різні руйнування виявлено у 34 квартирах у 19 багатоквартирних будинках, одному приватному житловому будинку та 37 транспортних засобах. На місцях працюють оперативні служби, фахівці будівельних організацій, управ та керуючих компаній.

У Білгородському районі у селищі Дубове пошкоджено покрівлі у 4 приватних житлових домоволодіннях. Також пошкоджено 3 автомобілі.

Атака в Брянській області

У Брянській області також було неспокійно 9 травня. Так званий губернатор області повідомив, що сили ППО начебто знищили два безпілотні літальні апарати літакового типу.

Брянська область

Атака в Краснодарському краю

Невідомі безпілотники атакували і нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Спочатку росЗМІ і телеграм-канали повідомили, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селищі за допомогою БпЛА, згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Краснодарський край

У повідомленні оперативного штабу, зокрема, зазначили: "Близько 6 БпЛА були збиті, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів".

Пожежа під Анапою в Росії

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ вдало вдарили по командному пункту окупантів у Бахмуті. Після попадання було ліквідовано вісім офіцерів полку.