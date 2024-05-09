Рекордная украинская атака по России: какие именно дроны ударили по Башкортостану (фото, видео)

Официально о типе использованных беспилотников не сообщалось

В четверг, 9 мая, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Это предприятие находится на расстоянии почти 1400 от Украины.

Стоит отметить, что реальное расстояние, которое преодолели БПЛА, могло быть значительно больше. Это связано с тем, что летательные аппараты вряд ли летели исключительно по прямой.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что это были дроны Службы безопасности Украины. Отмечается, что БПЛА установили исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

В то же время о том, какие беспилотники использовались для удара, не сообщается. При этом в сети обнародовано много видео с места атаки, на которых зафиксирован один из БПЛА.

На этих кадрах можно увидеть беспилотник самолетного типа. Это высокоплан с килем и двумя стабилизаторами. Также летательный аппарат имеет три стойки шасси, которые не убираются после взлета.

Российские паблики также опубликовали фото якобы обломков БПЛА, атаковавшего НПЗ в Башкортостане. Это серый аппарат с красно-зелеными полосками и размахом крыльев около трех метров. Важно отметить, что никаких подтверждений достоверности этого фото нет.

Можно предположить, что этот БПЛА является переделанным спортивным самолетом Skyranger Nynja. Он продается в Украине в виде быстросборного комплекта или даже уже готового самолета.

Skyranger Nynja

Ранее СМИ уже сообщали о возможном использовании именно этих самолетов для ударов по территории РФ. Его базовая версия может преодолеть до 600 км на скорости в 160 км/ч и нести полезную нагрузку весом более 200 килограммов.

Skyranger Nynja

В апреле российские СМИ опубликовали фото разбитого легкомоторного самолета, очень напоминающего Skyranger Nynja. Сообщалось, что беспилотник был найден в 1000 км от украинской границы.

В то же время Skyranger Nynja напоминает спортивный самолет украинской разработки Aeroprakt A-22. Однако точно неизвестно, какой именно БПЛА был использован на этот раз.

Aeroprakt A-22

Ранее "Телеграф" писал, что украинские беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", в Татарстане.

То, что украинские беспилотники смогли ударить по этим местам, говорит о том, что дистанция досягаемости расширилась до 1200 км. Теперь в зоне возможного поражения находятся Карелия, Татарстан, Башкортостан, вся Ленинградская, а также части Кировской и Оренбургской областей.