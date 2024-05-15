Атака дронів на Татарстан зірвала плани делегації "Талібану" в РФ

Літак з "талібами" мав вилетіти з Москви до Казані о 08.45

Делегація афганського руху "Талібан", визнаного в РФ терористичною організацією, не змогла вилетіти вчасно до Казані через дрон, який атакував вранці Татарстан. Небо над Казанню та Нежнякамськом у зв’язку з подією було закрито.

Про це у середу, 15 травня, пише Telegram-канал Baza. Зазначається, що літак мав прямувати до Казані з Москви.

"Літак з чиновниками Ісламського емірату Афганістану (на даний момент це практично ніким не визнана держава) мав вилетіти з Москви до Казані о 08.45, проте досі затримується через ранкову атаку безпілотника", — йдеться у повідомленні.

За інформацією паблика, делегація "Талібану" на чолі з виконувачем обов’язків міністра промисловості та торгівлі Афганістану Нуріддіном Азізі братиме участь у міжнародному економічному форумі "Росія — Ісламський світ: KazanForum".

У програмі цього форуму 125 тематичних сесій з 12 різних напрямків, розпочався у вівторок у Казані та триватиме до 19 травня.

Довідка: рух "Талібан" був визнаний у Росії терористичною організацією у 2003 році — після того, як його до відповідного списку включив Радбез ООН. При цьому Кремль багато років підтримує контакти з лідерами цього руху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія планує зняти з "Талібану" статус терористів. МЗС РФ працює над цим питанням.