Знову "рекордні" українські дрони? У Татарстані збили БПЛА, над двома містами РФ закрили небо (фото)

Усі служби перебувають у підвищеній готовності

У Росії над Казанню та Нижньокамськом Республіки Татарстан закрили небо через загрозу повітряної атаки. Нещодавно неподалік цих місць Україна запускала дрон на рекордну відстань і здійснила атаку по нафтопереробному підприємству "Газпром нафтохім Салават", тому тепер загрози атаки дронами в таких віддалених областях не є дивовижними.

Інформація про загрозу повітряної атаки з’явилася вранці 15 травня у соціальних мережах. Telegram-канал Baza пише, що аеропорти цих міст тимчасово не відправляють і не приймають повітряних суден.

Зазначається, що наразі затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Крім того, за даними паблік, у Татарстані, попередньо, було збито безпілотний літальний апарат.

Водночас Telegram-канал SHOT пише, що збитий в Татарстані безпілотник нібито летів у бік Закамської промислової зони.

"За даними SHOT, безпілотник знищили в районі села Верхній Услон, розташованого навпроти Казані, на іншому березі Волги. Через це тимчасово закрили небо над Казанню та Нижньокамськом і обмежили роботу місцевих аеропортів", — йдеться у повідомленні.

Пропагандистська агенція РИА-Новости повідомляє, що в Татарстані всі служби перебувають у підвищеній готовності. Було відпрацьовано схему на випадок будь-яких загроз. Також у ЗМІ вже з’явилася інформація, що у Татарстані БПЛА було збито над селом Верхній Услон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 15 травня в Ростовській області Росії було атаковано паливну базу.