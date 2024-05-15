Снова "рекордные" украинские дроны? В Татарстане сбили БПЛА, над двумя городами РФ закрыли небо (фото)

Все службы находятся в повышенной готовности

В России над Казанью и Нижнекамском Республики Татарстан закрыли небо из-за угрозы воздушной атаки. Совсем недавно недалеко от этих мест Украина запускала дрон на рекордное расстояние и совершила атаку по нефтеперерабатывающему предприятию "Газпром нефтехим Салават", потому теперь угрозы атаки дронами в таких отдаленных областях не являются удивительными.

Информация об угрозе воздушной атаки появилась утром 15 мая в социальных сетях. Telegram-канал Baza пишет, что аэропорты этих городов временно не отправляют и не принимают воздушные суда.

Отмечается, что в настоящее время задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Кроме того, по данным паблика, в Татарстане, предварительно, был сбит беспилотный летательный аппарат.

В то же время Telegram-канал SHOT пишет, что сбит в Татарстане беспилотник якобы летел в сторону Закамской промышленной зоны.

"По данным SHOT, беспилотник уничтожили в районе села Верхний Услон, расположенного напротив Казани, на другом берегу Волги. Из-за этого временно закрыли небо над Казанью и Нижнекамском и ограничили работу местных аэропортов", — говорится в сообщении.

Пропагандистское агенство РИА-Новости сообщает, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Была отработана схема на случай любых угроз. Также в СМИ уже появилась информация, что в Татарстане БПЛА был сбит над селом Верхний Услон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 15 мая в Ростовской области России была атакована топливная база.