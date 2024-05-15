Танки проти дронів: як Україна та Росія намагаються захистити бойові машини від ударів безпілотників

Україна шукає технологічні рішення, Росія перетворює власні танки на "сараї"

Україна та Росія намагаються розробити методи захисту танків на полі бою, оскільки багатотонні бойові машини виявилися вкрай вразливими перед крихітними безпілотниками. Через загрозу дронів Україна вивела з поля бою основні бойові танки Abrams, а російські терористи почали кліпати та випускати в атаки монструозні "танки-сараї".

Про це повідомляє видання Defense News. Аналітики зазначають, що танки у своїй ролі "машини прориву" виявилися дуже вразливими перед ударами дронів-камікадзе.

Російська армія знайшла вихід у перетворенні власних танків на "бойові сараї". Зокрема тільки за останні два місяці на полі бою можна було побачити "модернізовані" таким чином танки: вони мали імпровізовані металеві дахи та решітки, які перетворювали бойову машину на громіздку "черепаху".

Додаткова броня та решітки потрібні для того, щоб заряд безпілотника вибухнув, не досягнувши корпусу танка; таким чином, атака не пошкодить броню та не проб'є її. Проте результати виявилися доволі неоднозначними: так, додаткова дерев'яно-металева броня з пластин та решіток, яка повністю закриває три сторони та верхню частину танка, зупиняє БПЛА. Проте вона унеможливлює поворот башти танка та значно обмежує його оглядовість.

Проте подібна "ерзац-броня" дає ефект у поєднанні із різними засобами радіоелектронної боротьби, наприклад, якщо дах "черепахи" зроблений зі встановленням багаточастотних глушилок. Україна не перетворює власні танки на "сараї", а ось глушилки на даху башти українські військові встановлюють.

"Телеграф" вже писав, що військові дії продовжують породжувати нові варіанти "поліпшення" звичайної бойової техніки. Одним із найбільш яскравих прикладів цього став "танк-сарай", який отримав свою назву через величезну металеву надбудову, що нагадує сарай. Їхнє перше застосування було зафіксовано в середині квітня, і з того часу було помічено кілька різновидів "сараїв".

Загалом, "танків-сараїв" у лавах ЗС РФ стає дедалі більше, проте їх захист залишається вузькоспеціалізованим – проти дронів.