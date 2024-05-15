Танки против дронов: как Украина и Россия пытаются защитить боевые машины от ударов беспилотников

Украина ищет технологические решения, Россия превращает собственные танки в "сараи"

Украина и Россия пытаются разработать методы защиты танков на поле боя, поскольку многотонные боевые машины оказались крайне уязвимы перед крошечными беспилотниками. Из-за угрозы дронов Украина вывела с поля боя основные боевые танки Abrams, а российские террористы начали клепать и выпускать в атаки монструозные "танки-сараи".

Об этом сообщает издание Defense News. Аналитики отмечают, что танки в своей роли "машины прорыва" оказались очень уязвимыми перед ударами дронов-камикадзе.

Российская армия нашла выход в превращении собственных танков в "боевые сараи". В частности, за последние два месяца на поле боя можно было увидеть "модернизированные" таким образом танки: они имели импровизированные металлические крыши и решетки, которые превращали боевую машину в громоздкую "черепаху".

Дополнительная броня и решетки необходимы для того, чтобы заряд беспилотника взорвался, не достигнув корпуса танка; таким образом атака не повредит броню и не пробьет ее. Однако результаты оказались довольно неоднозначными: так, дополнительная деревянно-металлическая броня из пластин и решеток, полностью закрывающая три стороны и верхнюю часть танка, останавливает БПЛА. Однако она делает невозможным поворот башни танка и значительно ограничивает его обзор.

Однако подобная "эрзац-броня" дает эффект в сочетании с различными средствами радиоэлектронной борьбы, например, если крыша "черепахи" сделана с установкой многочастотных глушилок. Украина не превращает собственные танки в "сараи", а вот глушилки на крыше башни украинские военные устанавливают.

"Телеграф" уже писал, что военные действия продолжают порождать новейшие варианты "улучшения" обыкновенной боевой техники. Одним из наиболее ярких примеров этого стал "танк-сарай", получивший свое название из-за огромной металлической надстройки, напоминающей сарай. Их первое применение было зафиксировано в середине апреля, и с тех пор было замечено несколько разновидностей "сараев".

В общем, "танков-сараев" в рядах ВС РФ становится все больше, однако их защита остается узкоспециализированной – против дронов.