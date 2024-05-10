Горячо еще на одном направлении: россияне кладут сотни людей на Херсонщине, подробности

Украинские защитники активно применяют FPV-дроны

В Херсонской области за остров Нестрига, который недавно Силам обороны Украины удалось вернуть под свой контроль, ведутся интенсивные бои. При этом, российская армия несет значительные потери.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что россияне не оставляют попыток высадиться на острове и каждый раз несут серьезные потери.

"Идут постоянно боевые действия, они пытаются высадиться туда периодически. Поэтому, соответственно, мы вынуждены отражать эти атаки. Там сейчас большая плотность FPV-дронов, речь о сотнях, но и с нашей стороны так же они применяются", — отметил Плетенчук.

По его словам, на этом участке фронта украинские защитники активно применяют FPV-дроны и не уступают в этом россиянам.

"Вчера у них в общем, на нашем направлении, 115 личного состава было потерь, половина из них безвозвратна. Просто представьте себе, 60 мужчин в возрасте "продуктивном", грубо говоря, это такое небольшое предприятие, например, где-то в России могло бы быть". Вот вчера они их потеряли: половина погибших и еще столько же инвалидов. Поэтому, в принципе, да, РФ несет там серьезные потери", — заявил спикер.

При этом, по словам Плетенчука, враг каждый день пытается захватить остров. По его словам, для оккупантов это и в пропагандистском смысле потеря, и в тактическом, ведь это Правый берег.

"Они себе хотят такой маленький плацдарм там", — отметил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что сейчас ситуация на фронте крайне сложна (карты боев). Россияне давят, как сумасшедшие.