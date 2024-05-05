Героический поступок или отчаяние? Принудительно мобилизованный в ВС РФ украинец расстрелял окупантов в Херсонской области

Оккупанты ввели план "Перехват", который пока результатов не дал

На временно оккупированных территориях россияне мобилизовали местного жителя. Он после получения оружия расстрелял шестерых российских боевиков.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что расстрелянные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу, местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

"В настоящее время оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого. В то же время местные фейковые военкоматы приостановили мобилизационную кампанию в регионе", — информирует Нацсопротивление.

Известно, что стрелок – 50-летний украинец Юрий Галушко. Вчера он расстрелял командиров 10-го танкового полка ВС РФ, после чего скрылся в неизвестном направлении. Оккупанты ввели план "Перехват", который пока результатов не дал.

В субботу, 4 июня, пропагандистские каналы утверждали, что мужчина был мобилизован якобы из колонии в конце февраля 2024 года. То есть он прослужил у оккупантов всего месяц. Судя по всему, нападение было спланировано.

Сразу несколько Z-каналов уверяют, что стрелок был "местным" с оккупированных территорий.

"После прихода РФ подписал контракт и вступил в ряды ВС России. Затем расстрелял шесть своих сослуживцев, включая своего командира. После этого произвел еще контрольные выстрелы в голову и сердце, а затем скрылся", — сообщили пропагандисты.

Это подтвердил другой ресурс. "Короче, этот тип был местным, с "освобожденных" территорий. Его взяли на службу за неимением желающих людей с нашей стороны… Забросили в артиллерию во взвод управления. Ночью зашел как свой в роли радиотелефониста. Поработал. Выждал момент и начал шмалять у спящих" ребят... Пригрели змею", — написал Z-канал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ликвидировали командира спецназа РФ, который убивал мирных в Чечне и скрылся от суда.