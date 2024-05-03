В Украине ликвидировали командира спецназа РФ, который убивал мирных в Чечне и скрылся от суда

Отмечается, что этот командный пункт был новым, российские военнослужащие находились там всего неделю до атаки

Украинские защитники ликвидировали оккупанта – командира спецназа из Бурятии. Он мог воевать против нашей страны на Донбассе.

Об этом сообщило российское издание "Новая Бурятия", ссылаясь на заявления бывшего руководителя общественной организации Союз военнослужащих "Защита" Сергея Семанчука и мать ликвидированного оккупанта, командира группы спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана Наталью Коробенкову. При этом когда и где именно он был ликвидирован, не уточняется.

В 2007 году Ульмана и троих его сообщников-военнослужащих приговорили к длительным тюремным срокам за совершенное в 2002 году массовое убийство гражданских жителей Чечни. Тогда российские солдаты под руководством Ульмана на дороге в Чечне расстреляли шестерых мирных людей: беременную многодетную мать Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдулбаха Тубурова. Автомобиль, в котором ехали убитые, оккупанты сожгли.

По данным Российской службы ВВС, огонь по автомобилю с гражданскими оккупанты открыли по ошибке, сначала убив только директора школы, тогда как водитель и завуч получили ранения. После этого Ульман доложил о случившемся своему командиру – и тот приказал убить живых свидетелей.

"Ульман переспрашивал его дважды. В последний раз он вернул наушники радиостанции так, чтобы приказ слышали его офицеры – Владимир Воеводин и Александр Калаганский. Расстрел гражданских лиц по нормам международного права является военным преступлением. Однако осудить выполнявших расстрел Ульмана, Воеводина и Калаганского удалось только с третьего раза: присяжные дважды оправдывали их, считая, что они только "выполняли приказ" и не могли его не послушать", – пишет издание.

Обвинительный приговор был вынесен только в 2007 году: тогда Северо-Кавказский военный окружной суд признал всех четырех преступников виновными. Ульман приговорен к 14 годам. Но он и еще двое преступников перед оглашением приговора без вести пропали.

Где все это время находился осужденный убийца в погонах, до недавнего времени не было известно. Но одно из оппозиционных изданий РФ отмечало, что по одной из версий Ульман отправился воевать против Украины на Донбассе.

В результате этого удара были ликвидированы 8 офицеров РФ. Сколько всего были ранены российские военнослужащие, пока неизвестно. Отмечается, что этот командный пункт был новым, российские военнослужащие находились там всего неделю до атаки.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне перестреляли друг друга на фронте.