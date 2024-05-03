В Україні ліквідували командира спецназу РФ, який вбивав мирних у Чечні та втік від суду

Зазначається, що цей командний пункт був новим, російські військовослужбовці перебували там лише тиждень до атаки

Українські захисники ліквідували окупанта – командира спецназу з Бурятії. Він міг воювати проти нашої країни на Донбасі.

Про це повідомило російське видання "Нова Бурятія", посилаючись на заяви колишнього керівника громадської організації Спілка військовослужбовців "Захист" Сергія Семанчука та матір ліквідованого окупанта, командира групи спецназу ГРУ Едуарда Ульмана Наталію Коробенкову. При цьому коли і де саме його було ліквідовано, не уточнюється.

У 2007 році Ульмана та трьох його спільників-військовослужбовців засудили до тривалих тюремних термінів за скоєне у 2002 році масове вбивство цивільних жителів Чечні. Тоді російські солдати під керівництвом Ульмана на дорозі в Чечні розстріляли шістьох мирних людей: вагітну багатодітну матір Зайнап Джаватханову, її племінника Магомеда Мусаєва, 68-річного директора сільської школи Саїд-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаєва, лісника Шахбана Бахаєва та водія Хамзата Тубурова. Автомобіль, у якому їхали вбиті, окупанти спалили.

За даними Російської служби ВВС, вогонь по автомобілю з цивільними окупанти відкрили помилково, спочатку вбивши лише директора школи, тоді як водій і завуч отримали поранення. Після цього Ульман доповів про те, що сталося, своєму командиру – і той наказав убити живих свідків.

"Ульман перепитував його двічі. Востаннє він повернув навушники радіостанції так, щоб наказ чули його офіцери – Володимир Воєводін та Олександр Калаганський. Розстріл цивільних осіб за нормами міжнародного права є воєнним злочином. Проте засудити Ульмана, Воєводіна та Калаганського, які виконували розстріл, вдалося тільки з третього разу: присяжні двічі виправдовували їх, вважаючи, що вони лише "виконували наказ" і не могли його не послухатися", – пише видання.

Обвинувальний вирок було винесено лише у 2007 році: тоді Північно-Кавказький військовий окружний суд визнав усіх чотирьох злочинців винними. Ульмана засудили до 14 років. Але він і ще двоє злочинців перед оголошенням вироку безвісти зникли.

Де увесь цей час перебував засуджений убивця в погонах, донедавна не було відомо. Але одне з опозиційних видань РФ зазначало, що за однією з версій Ульман подався воювати проти України на Донбасі.

Внаслідок цього удару було ліквідовано 8 офіцерів РФ. Скільки всього було поранено російських військовослужбовців, наразі невідомо. Зазначається, що цей командний пункт був новим, російські військовослужбовці перебували там лише тиждень до атаки.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни перестріляли один одного на фронті.