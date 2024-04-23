"Були в натовській формі": росіяни перестріляли один одного на фронті, в пабликах путіністів траур

Протягом двох днів росіяни раділи в соцмережах, а потім радість змінилася на траур

Російські окупанти рознесли по мережі інформацію про ліквідацію бійців РДК у нібито "натовській" формі. Проте з’ясувалося, що вони вбили своїх військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український блогер та журналіст Денис Казанський, посилаючись на інформацію із пропагандистських пабліків. Зазначається, що вбиті при собі мали російські паспорти.

"21 квітня Z-канали радісно опублікували відео російських військових з-під Очеретино, які стверджували, що знищили "зрадників з РДК" і показували цілу групу 200-х. Убиті були в натовській формі, у них були російські паспорти", — йдеться у повідомленні. .

Протягом двох днів росіяни раділи в соцмережах ліквідації нібито бійців РДК. Однак раптом з’ясувалося, що загиблими були російські військові з 30-ї бригади.

"В одного з них вдалося ідентифікувати документи, які демонструвалися на відео. Це виявився директор школи з Кемерово Андрій Шинкаренко", — пише Казанський.

Після такого провалу пропагандисти терміново вигадали нову версію подій, що нібито російська штурмова група загинула не від свого дружнього вогню, а героїчно загинула в бою з ЗСУ

"Але самий кайф, що перші радісні пости, де загиблих росіян називали "зрадниками з РДК" і знущалися з їхньої смерті, Z-канали навіть не підтерли. На каналі у Соловйова "ексклюзив" висить досі. Не пропадати ж добру!", — Підсумував Казанський.

Очеретине на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в армії російських окупантів є генерали українського походження. Вони дають накази вчиняти злочини проти українського населення.