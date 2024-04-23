"Были в натовской форме": россияне перестреляли друг друга на фронте, в пабликах путинистов траур

В течение двух дней россияне ликовали в соцсетях, а потом радость сменилась трауром

Российские оккупанты разнесли по сети информацию о ликвидации бойцов РДК в якобы "натовской" форме. Однако выяснилось, что они убили своих же военных.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский блогер и журналист Денис Казанский, ссылаясь на информацию из пропагандистских пабликов. Отмечается, что у убитых при себе были российские паспорта.

"21 апреля Z-каналы радостно опубликовали видео российских военных из-под Очеретино, утверждавших, что уничтожили "предателей из РДК" и показывали целую группу 200-х. Убитые были в натовской форме, у них были российские паспорта", — говорится в сообщении.

В течение двух дней россияне ликовали в соцсетях и радовались ликвидации якобы бойцов РДК. Однако вдруг выяснилось, что погибшими были российские военные из 30-й бригады.

"У одного из них удалось идентифицировать документы, которые демонстрировались на видео. Это оказался директор школы из Кемерово Андрей Шинкаренко", — пишет Казанский.

После такого провала пропагандисты срочно выдумали новую версию событий, что якобы российская штурмовая группа погибла не от своего же дружеского огня, а героически погибла в бою с ВСУ

"Но самый кайф, что первые радостные посты, где погибших россиян называли "предателями из РДК" и издевались над их смертью, Z-каналы даже не подтерли. На канале у Соловьева "эксклюзив" висит до сих пор. Не пропадать же добру!", — подытожил Казанский.

Очеретино на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в армии российских оккупантов есть генералы украинского происхождения. Они дают приказы совершать преступления против украинского населения.