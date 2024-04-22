Не цураються вбивства своїх же дітей? Журналісти розповіли про зв'язок генералів РФ із Україною

За їхнього командування було здійснено чимало злочинів росіян

У лавах російської окупаційної армії є військовослужбовці українського походження. За їхнього командування здійснюються злочини проти цивільного населення та України, захоплюються українські села та міста.

Журналісти "Слідство.Інфо" знайшли трьох таких генералів та зібрали про них інформацію. Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо".

Російський генерал-лейтенант Володимир Машевський народився в Димері Київської області — місті, яке у лютому 2022 року було окуповано та де місцевих жителів тримали в полоні, катували і вбивали.

За даними українських правоохоронців, саме Машевський на початку повномасштабного вторгнення наказував російським військам іти на "прорив" державного кордону України і штурмувати міста і села Київщини. Під його керівництвом росіяни захоплювали Чорнобильську АЕС, взявши у полон персонал станції та військових, які охороняли об’єкт. Він командував захопленням півночі Київщини: Димера, Здвижівки, Бородянки, Катюжанки, Гостомеля, Бучі.

Вадим Машевський

Зазначається, що Володимиру Машевському 54 роки, раніше він залучався до організації охорони об’єктів "Росатому", державних підприємств, що працюють на обороно-промисловий комплекс РФ, освячував російські казарми та нагороджував російських спортсменів.

У 2014 та 2015 роках Машевський періодично літав у Ростов, найближчий російський аеропорт до кордону з Україною. Це були роки активних бойових дій на Донеччині та Луганщині, коли росіяни відверто брехали, що їхніх військ там немає.

Після початку повномасштабного вторгнення Машевський почав окуповувати не тільки рідні землі, але і загалом відповідати за захоплення атомних об’єктів України. У квітні 2023-го він був на зустрічі з Рафаелем Гроссі, генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Калінінграді. Обговорювали безпеку окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС.

У генерала є син Роман, модний московський фотограф. Він співпрацює із російськими журналами мод, букмекерськими конторами та авіалініями. А ще Роман багато подорожує: лише за час повномасштабного вторгнення він літав у Францію, Ісландію та Японію.

Відповідальний за наступ на південь України

Ігор Сварковський — ще один полковник армії РФ, який родом з України. Він обіймає посаду начальника відділу управління берегових військ Чорноморського флоту РФ. У його зону відповідальності входять наступ на Південь України та постійні обстріли Одеси, Миколаєва і Херсона.

У 2014 році Сварковський літав між Ростовом-на-Дону та Сімферополем. Тоді, коли анексовували Крим. А вже у 2019 році на окупованому півострові у Сімферополі командував парадом до Дня Перемоги. А наступного року отримав дохід у розмірі 2 мільйонів рублів від Управління Чорноморського Флоту.

Ігор Сварковський

У 2024-му військові 126-ї окремої бригади Берегової оборони збройних сил РФ, яка підпорядковується Сварковському, жорстоко вбили чоловіка на тимчасово окупованій Херсонщині.

Але не лише воєнні злочини та окупація Криму пов’язують Сварковського з Україною, адже він народився в Полтавській області, де закінчив школу у Пирятині. Потім навчався у Сумському артилерійському училищі та переїхав у Росію.

Побудував там військову кар’єру і одружився з українкою — Ліною Сварковською. Вона проживає в окупованому Криму та підтримує анексію півострова.

У Сварковського є донька, яка до 2016 року вчилась у Києві, у Київському торговельно-економічному університеті. Подорожувала Україною, і під час анексії Криму публікувала патріотичну жовто-блакитну картинку в підтримку України.

Бомбить власних дітей

Генерала російської армії Вадима Клименка рідні діти живуть в Україні. Сам він родом зі смт Просяна Дніпропетровської області.

Клименко вже воював у Чечні та Грузії. За даними осінтерів, був у складі морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу в 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці.

Вадим Клименко

У 2014-2015 роках Клименко літав між Камчаткою, Москвою та окупованим Кримом. А у 2020 році задекларував 1,5 млн рублів доходу.

Після повного вторгнення Клименко у 2022 році почав командувати російською 7-ю військовою базою в Гудауті, окупована Абхазія, військовою частиною 09332, яка базувалася в окупованому місті Енергодар Запорізької області. Захоплений у полон майор цієї військової частини підтвердив у серпні 2022 року, що він отримував накази від тодішнього полковника Вадима Клименка.

У березні 2022 року російські війська зайняли Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, де дислокувалися підрозділи полковника Клименка. Вони взяли в заручники робітників, запровадили на станції надзвичайний стан і шантажували світ новою ядерною аварією.

У 2023 році Путін присвоїв Клименку звання генерала на знак визнання його військових досягнень.

В Україні у Клименка залишилась колишня дружина та двоє неповнолітніх дітей. Вони живуть у Дніпропетровській області, потерпають від обстрілів свого ж батька і підтримують Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що Україні знадобиться багато часу, щоб повернутися на кордони 2014 року, а також багато часу для захисту тих, територій, які зараз під її контролем, тому війна триватиме довго. У зв’язку з цим зараз дуже важлива мобілізація. Такий прогноз зробив відомий американський генерал-майор у відставці та співзасновник благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Девід Грандж.