Не боятся убийства своих же детей? Журналисты рассказали о связи генералов РФ с Украиной

При их командовании было совершено немало преступлений россиян

В рядах русской оккупационной армии есть военнослужащие украинского происхождения. При их командовании совершаются преступления против гражданского населения и Украины, увлекаются украинские села и города.

Журналисты "Следствие.Инфо" нашли трех таких генералов и собрали информацию о них. Об этом говорится в материале "Следствие.Инфо".

Российский генерал-лейтенант Владимир Машевский родился в Дымере Киевской области — городе, который в феврале 2022 года был оккупирован и где местных жителей держали в плену, пытали и убивали.

По данным украинских стражей порядка, именно Машевский в начале полномасштабного вторжения приказывал российским войскам идти на "прорыв" государственной границы Украины и штурмовать города и села Киевщины. Под его руководством россияне захватывали Чернобыльскую АЭС, взяв в плен персонал станции и охранявших объект военных. Он командовал захватом севера Киевщины: Дымера, Здвижовки, Бородянки, Катюжанки, Гостомеля, Бучи.

Вадим Машевский

Отмечается, что Владимир Машевский 54 года, ранее он привлекался к организации охраны объектов "Росатома", государственных предприятий, работающих на оборонно-промышленный комплекс РФ, освящал российские казармы и награждал российских спортсменов.

В 2014 и 2015 Машевский периодически летал в Ростов, ближайший российский аэропорт до границы с Украиной. Это были годы активных боевых действий в Донецкой и Луганской областях, когда россияне откровенно врали, что их войск там нет.

После начала полномасштабного вторжения Машевский начал оккупировать не только родные земли, но и отвечать за захват атомных объектов Украины. В апреле 2023-го он был на встрече с Рафаэлем Гросси, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Калининграде. Обсуждали безопасность оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС.

У генерала есть сын Роман, модный московский фотограф. Он сотрудничает с российскими журналами мод, букмекерскими конторами и авиалиниями. А еще Роман много путешествует: только во время полномасштабного вторжения он летал во Францию, Исландию и Японию.

Ответственный за наступление на юг Украины

Игорь Сварковский — еще один полковник армии РФ, родом из Украины. Он занимает должность начальника отдела управления береговых войск Черноморского флота РФ. В его зону ответственности входят наступление на Юг Украины и постоянные обстрелы Одессы, Николаева и Херсона.

В 2014 году Сварковский летал между Ростовом-на-Дону и Симферополем. Тогда, когда аннексировали Крым. А уже в 2019 году на оккупированном полуострове в Симферополе командовал парадом ко Дню Победы. А на следующий год получил доход в размере 2 миллионов рублей от Управления Черноморского Флота.

Игорь Сварковский

В 2024-м военные 126-й отдельной бригады Береговой обороны вооруженных сил РФ, подчиняющейся Сварковскому, жестоко убили мужчину на временно оккупированной Херсонщине.

Но не только военные преступления и оккупация Крыма связывают Сварковского с Украиной, ведь он родился в Полтавской области, где окончил школу в Пирятине. Затем учился в Сумском артиллерийском училище и переехал в Россию.

Построил там военную карьеру и женился на украинке — Лине Сварковской. Она проживает в оккупированном Крыму и поддерживает аннексию полуострова.

У Сварковского есть дочь, которая до 2016 училась в Киеве, в Киевском торгово-экономическом университете. Путешествовала по Украине, и во время аннексии Крыма публиковала патриотическую желто-голубую картинку в поддержку Украины.

Бомбит собственных детей

Генерала российской армии Вадима Клименко родные дети живут в Украине. Сам он родом из пгт Просяна Днепропетровской области.

Клименко уже воевал в Чечне и Грузии. По данным осинтеров, находился в составе морской пехоты Черноморского флота, после чего проходил службу в 40-й отдельной бригаде морской пехоты на Камчатке.

Вадим Клименко

В 2014-2015 годах Клименко летал между Камчаткой, Москвой и оккупированным Крымом. А в 2020 году задекларировал 1,5 млн рублей дохода.

После полного вторжения Клименко в 2022 году начал командовать российской 7-й военной базой в Гудауте, оккупированная Абхазия, воинской частью 09332, базировавшейся в оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Захваченный в плен майор этой воинской части подтвердил в августе 2022 года, что получал приказы от тогдашнего полковника Вадима Клименко.

В марте 2022 года российские войска заняли Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, где дислоцировались подразделения полковника Клименко. Они взяли в заложники рабочих, ввели в станцию чрезвычайное положение и шантажировали мир новой ядерной аварией.

В 2023 году Путин присвоил Клименко звание генерала в знак признания его военных достижений.

В Украине у Клименко осталась бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Они живут в Днепропетровской области, подвергаются обстрелам своего же отца и поддерживают Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что Украине понадобится много времени, чтобы вернуться на границы 2014 года, а также много времени для защиты тех, территорий, которые сейчас под ее контролем, поэтому война будет длиться долго. В связи с этим сейчас очень важна мобилизация. Такой прогноз сделал известный американский генерал-майор в отставке и соучредитель благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Дэвид Грандж.