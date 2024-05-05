Героїчний вчинок чи відчай? Примусово мобілізований до ЗС РФ українець розстріляв окупантів на Херсонщині

Окупанти запровадили план "Перехоплення", який поки результатів не дав

На тимчасово окупованих територіях окупанти мобілізували місцевого мешканця. Він після отримання зброї розстріляв шістьох російських бойовиків.

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби.

"Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні", — інформує Нацспротив.

Відомо, що стрілець – 50-річний українець Юрій Галушко. Вчора він розстріляв командирів 10-го танкового полку ЗС РФ, після чого втік у невідомому напрямку. Окупанти запровадили план "Перехоплення", який поки результатів не дав.

У суботу, 4 червня, пропагандистські канали стверджували, що чоловіка було мобілізовано нібито з колонії наприкінці лютого 2024 року. Тобто він прослужив у окупантів лише місяць. Зважаючи на все, напад був спланований.

Відразу кілька Z-каналів запевняють, що стрілець був "місцевим" із окупованих територій.

"Після приходу РФ підписав контракт і вступив до лав ЗС Росії. Потім розстріляв шість своїх товаришів по службі, включаючи свого командира. Після цього зробив ще контрольні постріли в голову і серце, а потім втік", — повідомили пропагандисти.

Це підтвердив інший ресурс. "Короче, цей тип був місцевим, з "звільнених" територій. Його взяли на службу через брак бажаючих людей з нашого боку… Закинули в артилерію у взвод управління. Вночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста. Попрацював. Вичекав момент і почав шмаляти у сплячих хлопців… Пригріли змію", — написав Z-канал.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні ліквідували командира спецназу РФ, який вбивав мирних у Чечні та втік від суду.