Россияне давят как сумасшедшие: ситуация на фронте крайне сложная (карты боев)
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На одном из направлений зафиксировано 45 атак за сутки
В четверг, 9 мая, начался 806-й день полномасштабной войны России против Украины, ситуация на фронте крайне сложна. За последние сутки произошло 146 боевых столкновений.
Оккупационные войска массировано атакуют по всем направлениям. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Силы обороны отразили 16 атак на Купянском направлении. Враг штурмовал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества Луганской области.
За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Боевые столкновения зафиксировані в районах Белогоровки Луганской области и Нового, Выемки, Клещиевки, Андреевки, Верхнекаменского, Ивановского Донецкой области.
Больше всего атак было на Авдеевском направлении — 45. Силы обороны отбили их в районах населенных пунктов Калиново, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Новоселовка Первая, Невельское, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол Донецкой области.
За последние сутки отражены 11 атак на Новопавловском направлении. Россияне пытались продвинуться в районах Водяного, Красногоровки, Урожайного, Константиновки, Прасковьевки Донецкой области. Позиции Сил обороны враг атаковал при поддержке авиации.
В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников. Все боевые столкновения произошли в районе Старомайорского Донецкой области.
Четыре раза оккупационные войска атаковали плацдармы ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области. Все штурмы были отражены.
Ранее ВСУ смогли добиться успехов на Лиманском направлении. Несмотря на безумное давление россиян, украинские защитники улучшили тактическое положение в районе Серебрянского лесничества.
Ситуация на фронте сложная из-за нехватки у ВСУ снарядов и людей. Западные аналитики оценили, сколько времени нужно для решения этих проблем.
"Телеграф" ранее сообщал, что в ближайшее время россияне хотят захватить два города в Донецкой области. Они не жалеют ни людей, ни техники. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.