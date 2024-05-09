Россияне давят как сумасшедшие: ситуация на фронте крайне сложная (карты боев)

На одном из направлений зафиксировано 45 атак за сутки

В четверг, 9 мая, начался 806-й день полномасштабной войны России против Украины, ситуация на фронте крайне сложна. За последние сутки произошло 146 боевых столкновений.

Оккупационные войска массировано атакуют по всем направлениям. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Силы обороны отразили 16 атак на Купянском направлении. Враг штурмовал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Купянское направление на DeepStateMAP

На Лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества Луганской области.

Лиманское направление на DeepStateMAP

За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Боевые столкновения зафиксировані в районах Белогоровки Луганской области и Нового, Выемки, Клещиевки, Андреевки, Верхнекаменского, Ивановского Донецкой области.

На Бахмутском направлении ситуация сложная

Больше всего атак было на Авдеевском направлении — 45. Силы обороны отбили их в районах населенных пунктов Калиново, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Новоселовка Первая, Невельское, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол Донецкой области.

Авдеевское направление на DeepStateMAP по состоянию на утро 9 мая

За последние сутки отражены 11 атак на Новопавловском направлении. Россияне пытались продвинуться в районах Водяного, Красногоровки, Урожайного, Константиновки, Прасковьевки Донецкой области. Позиции Сил обороны враг атаковал при поддержке авиации.

На Новопавловском направлении враг штурмует позиции ВСУ при поддержке с воздуха

В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников. Все боевые столкновения произошли в районе Старомайорского Донецкой области.

Ореховское направление на DeepStateMAP

Четыре раза оккупационные войска атаковали плацдармы ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области. Все штурмы были отражены.

Враг безуспешно атакует позиции ВСУ на левом берегу Днепра

Ранее ВСУ смогли добиться успехов на Лиманском направлении. Несмотря на безумное давление россиян, украинские защитники улучшили тактическое положение в районе Серебрянского лесничества.

Ситуация на фронте сложная из-за нехватки у ВСУ снарядов и людей. Западные аналитики оценили, сколько времени нужно для решения этих проблем.

"Телеграф" ранее сообщал, что в ближайшее время россияне хотят захватить два города в Донецкой области. Они не жалеют ни людей, ни техники. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.