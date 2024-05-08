На Западе назвали самую большую проблему Украины: это не нехватка оружия

Украине понадобится несколько месяцев, чтобы решить проблему

Несмотря на получение нового пакета военной помощи от США украинская армия все еще испытывает проблемы. Главной из них является нехватка людей.

Об этом рассказал аналитик Майкл Кофман, чьи слова приводит Business Insider. По его словам, "ситуация с кадрами в Украине, скорее всего, ухудшится, прежде чем станет лучше".

Аналитик отмечает, что россияне могут попытаться вновь пойти на Харьков, однако считает, что город достаточно укреплен, чтобы планы россиян там завершились неудачей. Вместе с тем он подчеркивает, что у Украины может уйти несколько месяцев, чтобы решить проблему нехватки личного состава.

По словам Кофмана, выделение помощи США может устранить нехватку боеприпасов в ВСУ в течение двух недель, однако на восполнение личного состава необходимо больше времени.

Кроме того, аналитик говорит, что Россия смогла адаптироваться к использованию Украиной высокоточных боеприпасов и смогла увеличить эффективность РЭБ и реорганизовать командование и логистику.

"В целом украинские силы по-прежнему неплохо справляются с обороной. Проблема в том, что их (россиян, — ред) значительно больше", — добавил Кофман.

Как сообщалось ранее, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Гертлинг высказывал подобное мнение. По его словам, Украина нуждается в мобилизации большего количества солдат, поскольку ее действующие военнослужащие находятся на поле боя уже два с половиной года.