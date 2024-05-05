Новое контрнаступление будет? В Белом доме раскрыли планы Украины

Украина не отказывается от идеи контрнаступательных действий против российских террористов

Украина не отказалась от идеи провести новое контрнаступление, чтобы отбить у российских террористов захваченные ими украинские территории. Но дату контрнаступления Украина перенесла на 2025 год, поскольку изначально планируется получить от США всю военную помощь на сумму 61 миллиард долларов.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на фестивале FT Weekend, пишет издание Financial Times. В частности, главный "деэскалатор" администрации президента Джозефа Байдена заявил, что ожидает прогресса РФ на фронте, поскольку из-за задержки помощи ситуация стала тяжелой, а "мгновенно переключить тумблер невозможно".

Впрочем, добавил Салливан, благодаря тому, что помощь передается, украинские военные смогут стабилизировать ситуацию на фронте и противостоять российским террористам в течение 2024 года. Относительно сценария на 2025 год Салливан подтвердил, что Украина не отказывается от идеи контрнаступательных действий против российских террористов — "продвигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне у них отобрали".

Отмечается, что заявление Салливана по поводу контрнаступления Украины – это наиболее четкая формулировка со стороны Белого дома относительно дальнейшего хода войны в Украине, если на выборах победит действующий президент Байден. Если победит его оппонент, Дональд Трамп, ситуация будет гораздо хуже – Трамп неоднократно заявлял, что попытается прекратить войну, а его планы для Украины не несут ничего хорошего.

Ранее "Телеграф" писал, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что следующая попытка контрнаступления ВСУ будет успешнее. Но для этого нужно оружие, в том числе из США.

Украина и ее войска сейчас находятся в самом уязвимом состоянии за два года полномасштабного вторжения России. Но при этом, если нужная помощь поступит и ВСУ смогут удержаться, уже в следующем году будет начато новое контрнаступление Украины.