Контрнаступление Украины в 2024-м: американский генерал рассказал, возможно ли оно

Западные партнеры не должны толкать Украину к наступлению, если она не готова

Вопрос возможности контрнаступления Украины в 2024 году до сих пор остается открытым, ведь военные и политики не имеют общего мнения. Однако, несмотря на отсутствие готовности украинской армии, история полна примеров, когда одна сторона умело разворачивала наступательные действия, при том, что другая этого не ожидала.

Об этом рассказал американский генерал Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина". По его словам, Украина сейчас не готова к контрнаступлению, но это может быстро измениться.

По мнению Ходжеса, перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и украинской армией стоит одна задача в этом году — стабилизировать фронт, убедиться, что не будет большого прорыва. Также выиграть время для наращивания возможностей ВСУ, улучшения защиты украинских городов и инфраструктуры, повышение украинской оборонной промышленности до уровня, который позволит производить то, что нужно.

Кроме того, генерал отметил, что выиграть время нужно и для того, чтобы Запад нашел больше боеприпасов. Чтобы партнеры использовали потенциал своей оборонной промышленности для обеспечения того, что необходимо для помощи Украине.

Украинская охота за российской нефтяной, газовой инфраструктурой и за целями в Крыму и в других оккупированных Россией частях Украины играет немаловажную роль в войне, по мнению Ходжеса.

"Поэтому перехват инициативы в этом плане — да. Но я не предполагаю, что сейчас Украина готова к масштабному контрнаступлению", — сказал американский генерал.

В то же время он подчеркнул, что история полна примеров, когда одной стороне удалось начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.

"Я очень доверяю украинскому Генштабу и украинским солдатам, но ни США, ни кто-то другой не должен толкать Украину делать что-нибудь, пока Украина не решит, что она готова это сделать", — сказал Ходжес.

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