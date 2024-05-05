Новий контрнаступ буде? В Білому домі розкрили плани України

Україна не відмовляється від ідеї контрнаступальних дій проти російських терористів

Україна не відмовилася від ідеї провести новий контрнаступ, щоб відбити в російських терористів захоплені ними українські території. Але дату контрнаступу Україна перенесла на 2025 рік, оскільки спочатку планується отримати від США усю військову допомогу на суму в 61 мільярд доларів.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на фестивалі FT Weekend, пише видання Financial Times. Зокрема головний "деескалатор" адміністрації президента Джозефа Байдена заявив, що очікує прогресу РФ на фронті, оскільки через затримку допомоги ситуація стала важкою, а "миттєво перемкнути тумблер неможливо".

Втім, додав Салліван, завдяки тому, що допомога передається, українські військову матимуть змогу стабілізувати ситуацію на фронті та протистояти російським терористам протягом 2024 року. Щодо сценарію на 2025 рік, Салліван підтвердив, що Україна не відмовляється від ідеї контрнаступальних дій проти російських терористів – "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали".

Зазначається, що заява Саллівана щодо контрнаступу України – це найчіткіше формулювання з боку Білого дому стосовно подальшого перебігу війни в Україні, якщо на виборах переможе чинний президент Байден. Якщо переможе його опонент, Дональд Трамп, ситуація буде набагато гіршою – Трамп неодноразово заявляв, що спробує припинити війну, а його плани для України не несуть нічого доброго.

Раніше "Телеграф" писав, що глава держави Володимир Зеленський заявив, що наступна спроба контрнаступу ЗСУ буде успішніша. Але для цього потрібна зброя, зокрема зі США.

Україна та її війська зараз у найвразливішому стані за два роки повномасштабного вторгнення Росії. Та при цьому, якщо потрібна допомога надійде та ЗСУ зможуть втриматись, то вже наступного року буде розпочато новий контрнаступ України.