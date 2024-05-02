Контрнаступ України у 2024-му: американський генерал розповів, чи можливий він

Західні партнери не повинні штовхати Україну до наступу, якщо вона не готова

Питання можливості контрнаступу України у 2024 році й досі залишається відкритим, адже військові та політики не мають спільної думки. Проте, попри відсутність готовності української армії, історія сповнена прикладів, коли одна сторона вправно розгортала наступальні дії, при тому, що інша цього не очікувала.

Про це розповів американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, Україна зараз не готова до контрнаступу, але це може швидко змінитися.

На думку Ходжеса, перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та українською армією цьогоріч стоїть одне завдання — стабілізувати фронт, переконатися, що не буде великого прориву. Також виграти час для нарощування можливостей ЗСУ, поліпшення захисту українських міст і інфраструктури, підняття української оборонної промисловості до рівня, який дозволить виробляти те, що потрібно.

Окрім цього, генерал зауважив, що виграти час треба і для того, щоб Захід знайшов більше боєприпасів. Щоб партнери використовували потенціал своєї оборонної промисловості задля забезпечення того, що потрібно для допомоги Україні.

Українське полювання за російською нафтовою, газовою інфраструктурою і за цілями в Криму та інших окупованих Росією частинах України відіграє важливу роль у війні, на думку Ходжеса.

"Тож перехоплення ініціативи в цьому плані — так. Але я не передбачаю, що наразі Україна готова до масштабного контрнаступу", — сказав американський генерал.

Водночас він наголосив, що попри це історія сповнена прикладів, коли одній стороні вдалося почати успішний контрнаступ, коли інша сторона цього не очікувала.

"Я дуже довіряю українському Генштабу й українським солдатам, але ні США, ні хтось інший не повинен штовхати Україну робити щось, поки Україна не вирішить, що вона готова це зробити", — сказав Ходжес.

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