На Заході назвали найбільшу проблему України: це не брак зброї

Україні знадобиться кілька місяців, щоб вирішити проблему

Попри отримання нового пакету військової допомоги від США, українська армія все ще має проблеми. Головною з них є нестача людей.

Про це розповів аналітик Майкл Кофман, чиї слова наводить Business Insider. За його словами, "ситуація з кадрами в Україні, швидше за все, погіршиться, перш ніж стане кращою".

Аналітик зазначає, що росіяни можуть спробувати знову піти на Харків, проте вважає, що місто достатньо укріплене, щоб плани росіян там завершилися невдачею. Водночас він наголошує, що Україна може піти кілька місяців, щоб розв'язати проблему нестачі особового складу.

За словами Кофмана, виділення допомоги США може усунути нестачу боєприпасів у ЗСУ протягом двох тижнів, проте на поповнення особового складу потрібно більше часу.

Крім того, аналітик каже, що Росія змогла адаптуватися до використання Україною високоточних боєприпасів та змогла збільшити ефективність РЕБ та реорганізувати командування та логістику.

"Загалом українські сили, як і раніше, непогано справляються з обороною. Проблема в тому, що їх (росіян, — ред.) значно більше", — додав Кофман.

Як повідомлялося раніше, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг висловлював подібну думку. За його словами, Україна потребує мобілізації більшої кількості солдатів, оскільки її чинні військовослужбовці перебувають на полі бою вже два з половиною роки.