Потрібно більше за снаряди та артилерію: ЗМІ розповіли, чого не вистачає українській армії

Україна давно має проблему з набором нових солдатів – попри те, що армії конче необхідна велика кількість живої сили

Українська армія очікує на допомогу від США, в рамках якої вона отримає такі необхідні снаряди для артилерії, та власне саму артилерію. Але є дещо, що стало для Збройних сил України справжньою проблемою – нестача людей у фронтових підрозділів, яка приймає характер катастрофи.

Про це пише Business Insider. Видання зазначає, що нестача особового складу може стати на заваді планів Україні повернути окуповані російськими терористами території.

Україна давно має проблему з набором нових солдатів – попри те, що армії конче необхідна велика кількість живої сили. Її війська виснажені внаслідок 2,5 роки бойових дій проти росіян, підрозділи на фронті не мають можливості йти на відновлення, про ротації навіть мови не йде. Також не вистачає артилерії та боєприпасів, проте ця проблема вирішувана, на відміну від набору солдатів.

"Україна потребує мобілізації більшої кількості солдатів. Вони перебувають на полі бою вже два з половиною роки, і це з урахуванням неймовірної втоми, психологічних травм і важких умов перебування в окопах на передовій дійсно буде фактором моралі", – сказав колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг.

Генерал зазначив, що нова американська зброя дозволить протистояти атакам терористів. Проте все одно пройде час, перш ніж Україна зможе перехопити ініціативу – тому, що перш за все потрібні саме люди, а з цим є проблеми.

"Правду кажучи, і я знаю, що деякі з моїх побратимів-артилеристів дорікнули б мені за це, але артилерія і далекобійні системи не виграють війну… Отже, ми побачимо, як фронт трохи стабілізується протягом наступних кількох тижнів, а потім, якщо Україна зможе не лише мобілізувати солдатів, навчити їх, залучити до наступальних операцій, але й отримати можливість відвоювати територію, ми зможемо це зробити. Це те, на що я розраховую", – резюмував Гертлінг.

Зазначимо, що на фронті зараз гаряче. Найскладніші напрямки назвав головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський. Окупаційні війська поповнили свої людські ресурси чотирма бригадами. Росіяни потужно тиснуть на двох напрямках, намагаючись прорвати оборону.

Раніше "Телеграф" писав, чому мобілізація має бути жорсткішою. Свою думку висловив боєць Третьої окремої штурмової бригади Іван Лукавий.